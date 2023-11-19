TİKA, Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneğine Teknik Donanım Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki savaşta 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları tarafından kurulan Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneğine teknik donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki savaşta 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları tarafından kurulan Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneğine teknik donanım desteğinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası düzeyde soykırım kurbanlarının anılması, uluslararası toplumda farkındalık oluşturulması ve yerlerinden edilen insanların topraklarına geri dönüşleri konusunda faaliyetler gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneler Derneğinin başkent Saraybosna'da bulunan ofisinin ekipmanları TİKA tarafından yenilendi.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subaşic, TİKA'nın desteğine ilişkin düzenlenen törende, ilk ofis malzemelerinin Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç tarafından kendilerine verildiğini söyledi.

Eskiyen ofis malzemelerinin TİKA tarafından yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Subaşic, TİKA'nın Bosna Hersek'te her alanda yaptığı projelerin ve kendilerine verdiği desteğin, mücadeleleri için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırım gerçekleştirilen Srebrenitsa'da eş ve çocuklarını kaybeden annelerin 1996'da kurduğu Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, yaşanan soykırımı ulusal ve uluslararası düzeyde anlatma, kayıp kurbanların gömüldüğü toplu mezarların tespiti ve faillerin uluslararası düzeyde cezalandırılması için hukuk mücadelesi yürütüyor.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenle Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilirken, bugüne kadar 6 bin 751 soykırım kurbanının cenazesi defnedildi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.