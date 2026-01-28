Haberler

Bakan Bolat, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Budapeşte'de Türkiye-Macaristan JETCO Toplantısı ve resmi görüşmelere katılmak üzere bulunduğu sırada Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye-Macaristan JETCO Toplantısını gerçekleştirmek ve birtakım resmi görüşmelere katılmak üzere Budapeşte'deyiz. Programımız kapsamında Budapeşte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Gülşen Karanis Ekşioğlu'dan Türkiye-Macaristan ilişkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sayın Elçimize ve elçilik çalışanlarımıza sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

