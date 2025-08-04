THY'den Sigara İçen Yolculara Cezai Önlem

THY'den Sigara İçen Yolculara Cezai Önlem
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Türk Hava Yolları, son 5 ayda uçak içinde sigara ve tütün ürünleri tüketen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı. Genel Müdür Bilal Ekşi, yolcuları bu konuda uyararak sağlıklarının önemine dikkat çekti.

TÜRK Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara ve tütün ürünleri içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 5 ay içerisinde uçaklarda sigara ve tütün ürünü tüketen 245 kişinin uçuşlardan men edildiğini açıkladı. Ekşi paylaşımında, "Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim!

Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezası ile karşılaşabileceklerdir. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" ifadelerini kulllandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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