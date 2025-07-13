Texas'taki Mistik Kampı, Sel Tehlikesi Alanı Statüsünden Çıkarıldı

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selde 27 kişinin hayatını kaybettiği 'Mistik Kampı'nın, 'Özel Sel Tehlikesi Alanı' statüsünden çıkarıldığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da yaşanan selde çoğu çocuk 27 kişinin yaşamını yitirdiği selde 'Mistik Kampı'nın, son yıllarda yapılan başvurularla 'Özel Sel Tehlikesi Alanı' statüsünden çıkarıldığı kaydedildi. Amerikan basınındaki haberlere göre, Mistik Kampı alanı, 100 yıllık sel haritası içinde bulunmasına rağmen yeni düzenlemelerle genişletildi.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA), yapılan başvurularda sel haritası değişikliği taleplerinin yüzde 90'ını kabul ettiği ve yaklaşık 30 yapıyı sel alanı statüsü dışına çıkardığı belirtildi. Bunun üzerine kamp yetkililerinin, Guadalupe Nehri çevresindeki iki ayrı kamp alanında yapılaşmayı daha da genişlettiği aktarıldı.