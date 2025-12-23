Haberler

ABD'de uçak kazası: 5 ölü

ABD'nin Texas eyaleti açıklarında Meksika Donanması'na ait bir küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Uçakta 4 donanma subayı ve 4 sivil bulunuyordu. Kazada 2 kişi kurtarılırken, bir kişi kayboldu.

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamada, küçük bir uçağın ABD'nin Texas eyaletine bağlı Galveston şehri kıyılarında düştüğü bildirildi. Uçağın 4 donanma subayı ve 4 sivili taşıdığı belirtilen açıklamada, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtulduğu, bir kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Düşen uçağın 'özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi' için havalandığı kaydedilerek, tedavi için nakledilen hastanın da hayatını kaybedenler arasında yer aldığı ifade edildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika'nın Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla yerel yetkililerle iletişime geçilerek, kurbanların ailelerine destek sağlandığını duyurdu.

Haberler.com
