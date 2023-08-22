Tetikçi ile yüz yüze gelen avukat öldürülmeden önce kız bebeğini yanındaki kadına teslim etti

Brezilya'da André Ribeiro adlı avukatın, sokakta vurulmadan önce bebeğiyle son anını paylaştığı görüntüler korkunç bir sahneyi gözler önüne seriyor. Görüntülerde Ribeiro, tetikçiyle yüzleşirken sakin bir şekilde kızını kadına teslim ediyor. Tetikçi ardından beş kez ateş ediyor

Vurulmak üzere olan bir baba, kız bebeğini bir kadına sakin bir şekilde teslim ederken görüntülendi.

Korkunç görüntüler, 46 yaşındaki avukat André Ribeiro'nun sokakta acımasızca vurulmadan önce bebeğiyle son anını paylaşmasını gösteriyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri, Ribeiro'nun Brezilya'nın Permambuco kentinde bir mülkün önünde park ettikten sonra şüpheli bir tetikçiyle yüz yüze geldiği anı gösteriyor.

Video, arabadan inip arka koltuğa doğru yürürken başlıyor, genç kızını alıp onu kadına teslim ederken görülüyor. Bir kadın, ya partneri ya da kızın dadısı olduğu düşünülen, arabadan iniyor.

Aniden beyzbol şapkalı ve beyaz tişörtlü tetikçi beliriyor ve silahını Ribeiro'ya doğrultuyor. Kısacık bir duraksamanın ardından baba sakin bir şekilde suçludan dönüp son bir kez kadına bakarak kızını teslim ediyor.

Ardından yerlere yatıyor ve tetikçi beş kez ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Ribeiro olay sırasında hemen ölüyor, olay 2018 yılında ilk kez bildirildi. Kadın ve çocuk sağ salim kurtuldu.

Görüntülerin yayınlandığı zaman, saldırının nedeni net değildi, ancak yerel raporlar, hiçbir şey çalınmadığı için bir hırsız değil, bir tetikçi tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.