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Ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto Pearson Havalimanı'nda sert bir şekilde iniş yapan uçak pistte ters dönmüştü. Hava yolu şirketi, kazayı atlatan 76 yolcunun tamamına kişi başı 30 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 90 bin TL) tazminat teklif etti.

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, 17 Şubat'ta, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda alev aldı ve ters döndü. 76 yolcunun ve 4 mürettebatın bulunduğu uçakta mucize eseri can kaybı yaşanmazken 21 kişi yaralandı.

YOLCULAR TIRMANARAK ÇIKTI

Kazadan kurtulan bazı yolcular, olay anına dair görüntüler paylaşırken enkazın içinde baş aşağı duran yolcuların çektiği videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde devrilen uçaktan insanların tırmanarak çıktığı görüldü. Uçağın iniş yaptıktan sonra ters dönmesinin kesin nedeni bilinmezken, Kanada medyası olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların etkili olduğuna dikkat çekti.

ŞİRKETİN CEO'SU GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi. Kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bastian, güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

YOLCULARA 30 BİN DOLAR VERİLECEK

NBC News'ün haberine göre; Delta Air Lines, ters dönen uçaktaki 76 yolcunun tamamına kişi başı 30 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 90 bin TL) tazminat teklif etti. Yolcuların paralarını nasıl talep edebilecekleri henüz netlik kazanmazken yolcuların tamamı teklifi kabul ederse, toplamda yaklaşık 2,3 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Havayolu şirketinin bir sözcüsü, bu ödemenin "herhangi bir şart içermediğini, yolcuların yasal haklarını etkilemediğini; yani, ilerleyen süreçte atabilecekleri hukuki adımlar karşısında herhangi bir engel oluşturmadığını" belirtti.

Ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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