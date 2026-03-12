Haberler

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi Haber Videosunu İzle
Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da üst düzey bir askeri yetkiliyi hedef alan terör saldırısının engellendiğini açıklayarak operasyona ait görüntüler paylaştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da üst düzey bir askeri yetkiliyi hedef aldığı iddia edilen bir terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Operasyona ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

FSB'den yapılan açıklamada, saldırının planlama aşamasında tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla engellendiği belirtildi. Açıklamada, saldırının hedefinde Rus ordusunda görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin bulunduğu ifade edildi.

PATLAYICI DÜZENEKLER DE KAMERADA

Servis tarafından yayımlanan görüntülerde, şüphelilerin yakalanma anları ve güvenlik güçlerinin operasyon sırasında ele geçirdiği bazı materyaller yer aldı. Görüntülerde patlayıcı düzeneklerin ve çeşitli ekipmanların incelendiği anlar da dikkat çekti.

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Rus yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, saldırının arkasında kimlerin olduğuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek

En ağır darbeyi içeriden yiyecek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

ib.e nereye oynuyorsa artık...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler

Son anda yetiştikleri maçta rezil oldular
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler

Son anda yetiştikleri maçta rezil oldular
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

Verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not