Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da üst düzey bir askeri yetkiliyi hedef aldığı iddia edilen bir terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Operasyona ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

FSB'den yapılan açıklamada, saldırının planlama aşamasında tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla engellendiği belirtildi. Açıklamada, saldırının hedefinde Rus ordusunda görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin bulunduğu ifade edildi.

PATLAYICI DÜZENEKLER DE KAMERADA

Servis tarafından yayımlanan görüntülerde, şüphelilerin yakalanma anları ve güvenlik güçlerinin operasyon sırasında ele geçirdiği bazı materyaller yer aldı. Görüntülerde patlayıcı düzeneklerin ve çeşitli ekipmanların incelendiği anlar da dikkat çekti.

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Rus yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, saldırının arkasında kimlerin olduğuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.