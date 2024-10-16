Terör örgütlerine ağır darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

14 VATAN HAİNİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.