Tennessee'de Askeri Mühimmat Tesisi Patladı: 18 Kayıp
ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir askeri mühimmat üreten tesiste meydana gelen patlamada 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Olayla ilgili kurtarma ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste meydana gelen patlamada 18 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Bucksnort kasabasında, askeri mühimmat üreten bir tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Humphreys County Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Meydana gelen patlamadan etkilenen ailelere ve sevdiklerine destek olmaya odaklanıyoruz. 18 kişiden hala haber alınamamıştır. Başlangıçta olay yerinde olduğu düşünülen bir kişi, evinde bulunmuştur. Müfettişler tesiste tam olarak kimlerin bulunduğunu teyit etmeye çalışıyor. Kurtarma ve soruşturma çalışmaları hafta sonu boyunca devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
