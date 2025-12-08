Haberler

Tenerife'de dev dalgalar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Tenerife adasında dev dalgaların etkisiyle 3 kişi denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Olay, Los Gigantes bölgesinde meydana geldi. Bir kişi daha bulundu ancak durumu belirsiz.

İSPANYA'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de, 3 kişinin dev dalgaların etkisiyle denize sürüklenmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de, doğal bir gölette yüzen 3 kişi dev dalgaların etkisiyle denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Tenerife Acil Servis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, olayın adanın güney kıyısındaki Los Gigantes bölgesinde meydana geldiği, dev dalgaların gölette bulunan 3 kişiyi denize sürüklediği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları kaydedildi.

Yetkililer, denize sürüklenen dördüncü bir kişinin daha bulunduğunu ancak sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi olmadığını belirtti. Ayrıca dev dalgaların gölete girmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

