Temmuz 2025, Dünyada Üçüncü En Sıcak Temmuz Ayı Oldu
AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2025'in küresel ortalama yüzey sıcaklığının 16,68 derece olduğunu ve 1991-2020 dönem ortalamasıyla kıyaslandığında 0,45 derece daha sıcak olduğunu bildirdi.

Temmuz 2025'in, dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), temmuz ayında küresel ortalama yüzey ve deniz sıcaklığına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, Temmuz 2025, küresel ortalama sıcaklıklar açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı oldu ve bu ayda ortalama yüzey sıcaklığı 16,68 derece olarak ölçüldü. Söz konusu ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemindeki temmuz ayları ortalamasının 0,45 derece üzerinde seyrederken, sanayi öncesi dönem ortalamasını da 1,25 derece aştı.

Temmuz 2025'in, rekor sıcaklıkların görüldüğü 2023 ve 2024'teki temmuz aylarına kıyasla sırasıyla 0,27 ve 0,23 derece daha soğuk geçtiği belirtildi. Ağustos 2024-Temmuz 2025 dönemini kapsayan 12 aylık küresel ortalama sıcaklıkların ise 1991-2020 döneminin 0,65 derece ve sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,53 derece üzerinde ölçüldüğü kaydedildi.

Geçen ay, Avrupa'da ortalama kara sıcaklığı da 21,1 dereceyle 1991-2020 dönem ortalamasının 1,3 derece üzerinde gerçekleşirken, Avrupa'da kayıtlardaki dördüncü en sıcak temmuzun yaşandığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
