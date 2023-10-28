Tel Aviv'e Roket Saldırısı: Atılan Roketler Havada İmha Edildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e akşam saatlerinde çok sayıda roket saldırısı düzenlenirken, atılan roketler havada imha edildi.

İsrail- Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 22'nci gününde devam ediyor. Akşam saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok sayıda roket saldırısı düzenlendi. Roket saldırısının ardından şehirde sirenlerin çalmasıyla siviller büyük korku yaşadı. Yolda yürüyen ve araçlarından inen çok sayıda sivil yol kenarında bulunan beton bariyerlerin yanına yatarak korunmaya çalıştı. Atılan roketler, Demir Kubbe'nin devreye girmesiyle havada imha edildi. - TEL AVİV