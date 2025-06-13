Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı

Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
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Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
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İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısında İsrail'deki en az 7 noktaya füze isabet etti. Saldırı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalarken; füzenin isabet ettiği bir binada yangın çıktı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İran'ın saldırılarında isabet alan bir binada yangın çıktı. O anlar kameralarca kaydedilirken; ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaya başladığı görüldü.

İran, İsrail'in saldırılarının ardından misilleme saldırısına başladı. İsrail'e yüzlerce füze fırlattığını duyuran İran, başkent Tel Aviv'i hedef aldı.

İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekildi.

İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

TEL AVİV'DE BİNADA YANGIN ÇIKTI

İran'dan yapılan saldırıda Tel Aviv'deki bir binada isabet aldı. Binada yangın çıktığı anların görüntüleri de kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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