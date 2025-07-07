Teksas'ta Sel Felaketi: Ölü Sayısı 78'e Yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Yaşamlarını yitirenlerin en az 28'inin çocuk olduğu açıklandı.

Teksas Valisi Greg Abbott en az 41 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

Eyalette can kaybının en fazla olduğu bölge, 68 kişinin hayatını kaybettiği Kerr County.

Hill County bölgesinde bir yaz kampındayken sele kapılan 10'u öğrenci 11 kişiden henüz haber alınamadı.

Vali Greg Abbott, Camp Mystic'te karşılaştıkları tablo için "dehşet verici" dedi.

Cuma günü meydana gelen sel sonrası kurtarma çalışmaları son olarak Guadalupe Nehri çevresinde yoğunlaştı.

Tüm kaynaklar seferber edildi

Teksas'ta eyalet yönetimi arama ve kurtarma çalışmaları için tüm kaynaklarını seferber etti.

Çalışmalara çok sayıda helikopter ve insansız hava aracıyla, yüzlerce acil müdahale personeli ve Teksas Ulusal Muhafızları da katılıyor.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Gary O'Donoghue, kaybolan kişilerin sağ bulunabilmeleri için umutların azaldığını aktardı.

Teksas'ta selden en çok etkilenen bölge olan eyaletin orta kesimindeki Kerr County'de şiddetli yağışın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ı "muhtemelen Cuma günü" ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.

Trump, Teksas halkı için "Çok şey yaşadılar" dedi.