Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor

Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor
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ABD'nin Teksas eyaletinde, 18 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayan yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, sosyal medya şirketlerinin kullanıcı yaşını doğrulamasını zorunlu hale getirirken ebeveynlere çocuklarının hesaplarını kapatma hakkı tanıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde yeni yasa tasarısıyla 18 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklanması hedefleniyor.

TEKSAS'TA 18 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAKLANACAK

ABD'nin Teksas eyaletinde üzerinde çalışılan yasa tasarısı, sosyal medya şirketlerinin kullanıcıların yaşını doğrulamasını zorunlu hale getirirken, ebeveynlere çocuklarının hesaplarını kapattırma hakkı da tanıyor. Hesapların kapatılmaması durumunda firmalar, 'aldatıcı ticari uygulama' kapsamında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Eyalet savcılığı hem para cezası kesebilecek hem de tazminat davası açabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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