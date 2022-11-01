Teknoloji camiasını sallayan gelişme! Musk'un Twitter'ı almasının ardından Jack Dorsey'den karşı adım geldi

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından karşı hamle gecikmedi. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, "Bluesky" adında yeni bir sosyal medya platformu kuracağını duyurdu. Yeni platformun beta testi için bazı kullanıcıları kabul ettiği, yakın zamanda kullanıma açılacağı öğrenildi. Dorsey Bluesky'ın 'herkese açık ve merkeziyetsiz' olacağını, kendisinin ise şirketin sadece kurulum aşamasında yer alacağını belirtti.

Twitter'ın Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasının ardından karşı hamle geldi. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey Bluesky adında yeni bir sosyal medya platformu kurmaya hazırlandığını açıkladı.

"BLUESKY HERKESE AÇIK VE MERKEZİYETSİZ OLACAK"

2019 yılında Twitter'a kardeş şirket olarak kurduğu Bluesky'ı sosyal medya platformuna dönüştüreceğini söyleyen Dorsey, beta testlerine yakın zamanda geçileceğini belirtti. Bluesky'ın 'herkese açık ve merkeziyetsiz' olacağını dile getiren Dorsey, şirketin sadece kurulum aşamasında yer alacağını kaydetti.

HÜKÜMETLER KISITLAYAMAYACAK

Bluesky blok zinciri benzeri bir yapıda oluşturulacak. Yeni sosyal medya platformunun şirketler ve hükümetler tarafından kısıtlanmayacak şekilde oluşturulması amaçlanıyor. Twitter'dan ayrıldıktan sonra açıklama yapan Dorsey, insanlığın yeni bir sosyal medyaya ihtiyacı olduğunu ve bu platformun bir reklam sistemine sahip olmaması gerektiğini söylemişti.