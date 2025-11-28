Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
ABD'de bir erkek, 5 eski kız arkadaşına karşı boks maçına çıktı. Sosyal medyada görüntüleri yer alan olay kısa sürede gündem oldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin gerçekleştiği belirtilen olay, "eski sevgili hesaplaşması" tanımına yeni bir boyut kazandırdı. Ringe çıkan bir adam, daha önce ilişki yaşadığı beş farklı kadınla sırayla boks maçı yaptı.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Bu sıra dışı karşılaşmanın görüntüleri, kısa süre içinde sosyal medya platformlarına düştü. Videolarda, adamın koruyucu ekipmanlarla donatılmış beş farklı kadın rakibiyle karşı karşıya geldiği anlar yer aldı.