Haberler

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur Haber Videosunu İzle
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de bir erkek, 5 eski kız arkadaşına karşı boks maçına çıktı. Sosyal medyada görüntüleri yer alan olay kısa sürede gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin gerçekleştiği belirtilen olay, "eski sevgili hesaplaşması" tanımına yeni bir boyut kazandırdı. Ringe çıkan bir adam, daha önce ilişki yaşadığı beş farklı kadınla sırayla boks maçı yaptı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Bu sıra dışı karşılaşmanın görüntüleri, kısa süre içinde sosyal medya platformlarına düştü. Videolarda, adamın koruyucu ekipmanlarla donatılmış beş farklı kadın rakibiyle karşı karşıya geldiği anlar yer aldı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.