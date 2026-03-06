Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
ABD ve İsrail'in her gün hava saldırısı düzenlediği İran'ın Tebriz kentinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kentte cuma namazı binlerce kişinin katılımıyla kılındı.
- Tebriz'de binlerce kişi cuma namazı kıldı.
- ABD ve İsrail'in hava saldırıları Tebriz'i hedef alıyor.
- Cuma namazı geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kenti, ABD ve İsrail'in devam eden hava saldırılarının hedefi olurken, şehirde kaydedilen son görüntüler dikkat çekti.
TEBRİZ'DE HAYAT HER ŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR
Askeri üslerin ve stratejik noktaların hedef alındığı bölgede, bombardımanların gölgesinde sivil yaşamın sürdüğü gözlendi.
CUMA NAMAZINDA BİNLERCE KİŞİ SAF TUTTU
Saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde binlerce Tebrizli, kentin meydanlarında bir araya gelerek cuma namazını kıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen toplu ibadet, bölgedeki gerilime rağmen halkın sergilediği kararlılığın bir sembolü olarak uluslararası kamuoyuna yansıdı.