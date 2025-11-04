Haberler

TDT Aksakallar Heyeti Başkan Yıldırım, Azerbaycan'da

TDT Aksakallar Heyeti Başkan Yıldırım, Azerbaycan'da
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TDT Aksakallar Konseyi 18'inci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TDT Aksakallar Konseyi 18'inci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 18'inci Zirvesi'ni gerçekleştirmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Değerli Aksakallarımızla beraber Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret ettik. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
