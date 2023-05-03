TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli üretim olan en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmir'e geldi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri savaş gemisi olan TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'ndaki 16 günlük ziyaret süresini tamamlamasının ardından rotasını İzmir'e çevirdi. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 Siha, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu, bu sabah İzmir'e ulaştı. TCG Anadolu'nun İzmir'e giriş yaptığı saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezi gemi trafiğine kapatıldı. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'ya, geçişi sırasında 6 römorkör ve sahil güvenlik botları eşlik etti. Geminin bugün saat 12.00'dan itibaren demirlediği İzmir Limanı'nda 10 günlüğüne ziyaret edilebileceği belirtildi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi 'TCG Anadolu', üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' konumunda. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip 'TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.