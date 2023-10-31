TCG Anadolu, İstanbul'da ziyarete açılıyor
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da ziyarete açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemi 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.
TCG Anadolu gemisin Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılıyor
İSTANBUL - Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da ziyarete açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemi 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi. 3 gün boyunca burada kalacak olan devasa gemi, bugün halkın ziyaretine açılıyor. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında 10.00'dan 18.00'e kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.