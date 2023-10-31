TCG Anadolu, İstanbul'da ziyarete açılıyor

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da ziyarete açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemi 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.

TCG Anadolu gemisin Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılıyor

İSTANBUL - Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da ziyarete açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemi 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi. 3 gün boyunca burada kalacak olan devasa gemi, bugün halkın ziyaretine açılıyor. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında 10.00'dan 18.00'e kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.