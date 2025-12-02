TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'da Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları dolayısıyla bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali Idizoda ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duşanbe'deki resmi temaslarımız kapsamında Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali Idizoda ile bir araya geldik. Türkiye tarafından Tacikistan'a 'Meclis Başkanı' düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaretin, ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Idizoda ile yaptığımız görüşmenin, parlamentolarımız arasındaki iş birliğini daha kurumsal, sürdürülebilir ve etkin bir yapıya ulaştıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.