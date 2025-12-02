TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tacikistan'da İsmail Somoni Anıtı'na Çelenk Bıraktı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de İsmail Somoni Anıtı'na çelenk bıraktı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi temaslarımız dolayısıyla bulunduğumuz Duşanbe'de, İsmail Somoni Anıtı'na çelenk bıraktık" ifadelerini kullandı.
