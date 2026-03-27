TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş Merkez Camii'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Romanya'da, Bükreş Merkez Camii'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bükreş Merkez Camii'nde eda ettiğimiz cuma namazının ardından, Romanya'da yaşayan kıymetli vatandaşlarımız ve farklı coğrafyalardan gelen Müslüman kardeşlerimizle bir araya geldik. Rabbim muhabbetimizi daim, kardeşliğimizi güçlü eylesin. Cumamız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı