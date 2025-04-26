TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen katıldık. Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına bir kez daha taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.