TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

MECLİS, "GAZZE" GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları devam ederken, Türkiye harekete geçti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki son durumu görüşmek üzere Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

7 SİYASİ PARTİ DE DİLEKÇE VERDİ

Öte yandan Meclis'teki 7 siyasi parti, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü Gazze konusunda olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik talebini Meclis Başkanlığına sundu. CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığına sunuldu.

Dilekçede, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.