TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'deki Türk Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy'den merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
