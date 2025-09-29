TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'deki Türk Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy'den merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte'deki Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy'den sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya