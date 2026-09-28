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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lizbon Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Koç'tan bilgi aldı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lizbon Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Koç'tan bilgi aldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Haldun Koç'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, misyonda görev yapan personele başarı dileklerini iletti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz'deki resmi temaslarımız kapsamında Lizbon Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Haldun Koç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzde görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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