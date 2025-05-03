TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksakallar Konseyi ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere gittiği Lefkoşa'da, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi ile bir araya geldi.