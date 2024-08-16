Tayvan beşik gibi sallanıyor
Tayvan'ın doğusundaki Hualien şehrinin 34 kilometre açığında 6.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Başkent Taipei de sarsıntıyı hissetti. Büyük depremin ardından 5.7 ve 5.5 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi. Yetkililer, heyelan riski için uyarıda bulundu.
Tayvan'ın doğusundaki Hualien şehrinin 34 kilomete açığında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin başkenti Tapipei de sarsıntıyı hissetti.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Büyük depremin ardından 5.7 ve 5.5 büyüklüklerinde depremler oldu. Heyelan riski uyarısı yapıldı.