Tayvan'da Fung-wong Tayfunu Nedeniyle 8 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

TAYVAN'da etkileyen Fung-wong Tayfunu nedeniyle, ülkede sel ve toprak kayması riski altındaki bölgelerde yaşayan 8 bin 300'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Tayvan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin doğu kıyılarında şiddetli yağışlara ve sellere neden olan Fung-wong Tayfunu dolayısıyla 8 bin 300'den fazla kişi tahliye edildi. Tayfun nedeniyle 51 kişinin yaralandığı, Yilan ve Hualien bölgelerinin en çok etkilenen yerler olduğu kaydedildi.

Tahliye edilenler için geçici barınaklar oluşturulurken, yetkililer sel ve toprak kayması riski yüksek bölgelerde temkinli olunması çağrısında bulundu.