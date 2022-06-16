Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü

Tayvan'da son yıllarda yaşanan en büyük cinayet olayı ülkenin Hsinchu şehrinde meydana geldi. Aile içinde sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma sonrası soy isminin Chen Yen-Hsiang olduğu öğrenilen bir erkek, yaşadıkları 2 katlı evi içindekilerle beraber ateşe verdi.

8 KİŞİ CAN VERDİ

Yangının saatler sonra söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, ev sahibinin eşi, kızı, 2 gelini ve 4 çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin cesedini buldu. Çocukların 1, 4, 7 ve 10 yaşlarında olduğu ifade edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Katil zanlısı Chen'ın babası, oğlunu benzin dökerken gördüğünü ve ailesini kurtarmak için 2'inci kata çıktığını söyledi. Baba alevler nedeniyle evden kimseyi kurtaramadığını belirtirken, kendisinin son anda alevlerden kaçtığını açıkladı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından sabıka kaydı olduğunu öğrenilen zanlı Chen'in polisler tarafından yakalandığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya