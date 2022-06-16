Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü - Haberler

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Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki bir lastik dükkanının sahibinin oğlu, aile içinde çıkan tartışma sonrası evlerini ateşe verdi. Birinci katı lastik dükkanı olan bina bir anda alev aldı ve aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da son yıllarda yaşanan en büyük cinayet olayı ülkenin Hsinchu şehrinde meydana geldi. Aile içinde sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma sonrası soy isminin Chen Yen-Hsiang olduğu öğrenilen bir erkek, yaşadıkları 2 katlı evi içindekilerle beraber ateşe verdi.

8 KİŞİ CAN VERDİ

Yangının saatler sonra söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, ev sahibinin eşi, kızı, 2 gelini ve 4 çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin cesedini buldu. Çocukların 1, 4, 7 ve 10 yaşlarında olduğu ifade edildi.

Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Katil zanlısı Chen'ın babası, oğlunu benzin dökerken gördüğünü ve ailesini kurtarmak için 2'inci kata çıktığını söyledi. Baba alevler nedeniyle evden kimseyi kurtaramadığını belirtirken, kendisinin son anda alevlerden kaçtığını açıkladı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından sabıka kaydı olduğunu öğrenilen zanlı Chen'in polisler tarafından yakalandığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

İtfaiye Tayvan 3. Sayfa Dünya Haberler

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