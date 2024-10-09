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Taylor Swift'in Londra Konserine Özel Koruma Sağlandığı İddiası

Taylor Swift'in Londra Konserine Özel Koruma Sağlandığı İddiası
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Eski Dışişleri Bakanı James Cleverly, İçişleri Bakanı Yvette Cooper'dan Taylor Swift'in Londra konserleri için özel koruma sağlanıp sağlanmadığına dair açıklama talep etti.

İNGİLTERE eski Dışişleri Bakanı James Cleverly, yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a Taylor Swift'in Londra konserinde özel koruma sağlayıp sağlamadığı iddialarına cevap vermesini istedi.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Taylor Swift'in Londra'daki konserleri için özel koruma sağladı. Eski Dışişleri Bakanı James Cleverly, İçişleri Bakanı Cooper'a bu iddialara cevap vermesi gerektiğini belirterek, "Taylor Swift'e Londra gösterileri için Özel Refakat Grubu (SEG) motosikletçileri de dahil olmak üzere özel koruma sağlamak için kişisel olarak müdahale ettiğiniz doğru mu? SEG'nin rolü devlete hizmet etmek, kıdemli Hükümet bakanları ve zaman zaman Hükümet ve eyalet misafirleri için profesyonel mobil koruma sağlamaktır. Özel kişiler veya pop yıldızları için trafik asistanı olarak kullanılması için değildir. Sizden haber almayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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