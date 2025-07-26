Tayland ve Kamboçya Sınırında Çatışmalar Büyüyor: 32 Ölü

Tayland ve Kamboçya Sınırında Çatışmalar Büyüyor: 32 Ölü
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Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke liderine ateşkes önerdi.

TAYLAND ile Kamboçya arasında önceki gün başlayan sınır çatışmalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye çıktığı bildirildi.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınırda önceki gün başlayan çatışmalarda, Tayland tarafından 6'sı asker 19 kişinin, Kamboçya tarafından da 5'i asker 13 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke lideriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ateşkes önerisinde bulunduğunu ve her iki ülkenin bu öneriye olumlu yaklaştığını açıklarken, Tayland ve Kamboçya yönetimleri buna rağmen çatışmalar konusunda birbirilerini suçlamaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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