Tayland ve Kamboçya, ASEAN toplantısının ardından ateşkese varamadı

TAYLAND ve Kamboçya'nın, ' Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ateşkes konusunda anlaşmaya varamadığı bildirildi.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Sihasak, iki saatlik toplantının Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini belirtti. Bakan Sihasak, ateşkese varılabilmesi için Kamboçya'nın üç ön koşulu kabul etmesi gerektiğini söyledi. Buna göre, Kamboçya'nın saldırıyı ilk başlatan taraf olduğunu kabul ederek ilk ateşkes ilan eden taraf olması, ateşkesin kalıcı olması ve Kamboçya'nın özellikle kara mayınlarının temizlenmesi konusunda Tayland ile iş birliği yapması gerektiği kaydedildi.

Tarafların, 24 Aralık'ta Genel Sınır Komitesi (GBC) çerçevesinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.