Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes sağlandı

TAYLAND ve Kamboçya arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan sınır çatışmaların ardından tekrar ateşkes ilan edildi.

Tayland ve Kamboçya'nın, sınır hattındaki çatışmaları sonlandırmak amacıyla 'Ortak Bildiri' imzalayarak, yerel saatle 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiği duyuruldu. Ateşkes anlaşması, sınır bölgesinde gerçekleştirilen Genel Sınır Komitesi (GBC) toplantısında, Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit ile Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Tea Seiha tarafından imzalandı.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tayland Savunma Bakanı Natthaphon, mutabakatın detaylarını paylaştı. Buna göre; her iki taraf da mevcut askeri konuşlanmalarını koruyacak, ancak karşı tarafın mevzilerine yönelik herhangi bir askeri hareketlilik veya devriye faaliyeti yürütmeyecek. Natthapon, Tayland güçlerinin ateşkesi ancak sahadaki düşmanlıkların fiilen ve net bir şekilde sona ermesi durumunda geçerli sayacağını vurguladı.

Ateşkesin 72 saat boyunca izleneceğini kaydeden Natthapon, "Durum istikrara kavuştuğunda, sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi sağlanacak. Bunun ardından, uluslararası norm ve teamüllere uygun olarak, alıkonulan 18 Kamboçyalı asker serbest bırakılacaktır" ifadelerini kullandı. Kamboçya Savunma Bakanlığı kaynakları da ateşkesin 72 saat boyunca kesintisiz sürdürülmesi halinde Tayland'ın esir tutulan askerleri iade edeceğini doğruladı.

Tarafların ayrıca, sınır boyunca kalıcı barışın tesisi için mevcut anlaşmalar çerçevesinde hareket etme kararı aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, sınır belirleme ve işaretleme çalışmalarına en kısa sürede yeniden başlanması için konunun 'Ortak Sınır Komisyonu'na iletilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Tayland ve Kamboçya arasında ekim ayında imzalanan barış anlaşmasına rağmen 7 Aralık'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi tekrar kabul ettiğini duyurmuştu. Buna rağmen iki ülke arasında sınır çatışması yaşanmaya devam ediyordu.