Tayland Kraliyet Konseyi, Geçici Başbakanın Kararnamesini Reddetti

TAYLAND'da Geçici Başbakan Phumtham Wechayachai'nin parlamentoyu feshetmek için sunduğu kararname, Kraliyet Konseyi tarafından reddedildi.

Tayland'da azledilen eski Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın yerine gelen Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin Kraliyet makamına sunduğu kararname reddedildi. Kraliyet Ofisi, reddin gerekçesi olarak Phumtham'ın 'geçici' başbakan olması dolayısıyla yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıkları gösterdi. Phumtham ise hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, konuyu yeniden incelenip değerlendireceğini bildirdi.