Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 12 Ölü

Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 12 Ölü
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Tayland ile Kamboçya arasındaki sınırda çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Tayland yönetimi, Kamboçya'yı sivil bölgeleri hedef almakla suçlarken, Kamboçya Savunma Bakanlığı ise karşı saldırının meşru müdafaa olduğunu belirtti.

TAYLAND ile Kamboçya arasındaki sınırda çıkan çatışmada, Tayland tarafından 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayland-Kamboçya sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Tayland Sağlık Bakanlığı, Sisaket eyaletinde biri askeri personel 9, Surin eyaletinde 2 ve Ubon Ratchathani eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, toplam 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tayland yönetimi, Kamboçya'yı Phanom Dong Rak Hastanesi dahil sivil bölgelere saldırmakla suçlarken, sınır hattındaki köylerden yaklaşık 30 ila 40 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise Tayland birliklerinin önce ateş açtığını ve Kamboçyalı askerlerin buna meşru müdafaa çerçevesinde yanıt verdiğini duyurdu. Bakanlık, Tayland'ın Preah Vihear tapınağına giden yola savaş uçaklarıyla bombardıman düzenlediğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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