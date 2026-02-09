Haberler

Tayland'da seçimi Bhumjaithai Partisi kazandı

Tayland'da seçimi Bhumjaithai Partisi kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'da yapılan genel seçimlerde, geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un liderliğindeki Bhumjaithai Partisi, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık 200 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Anutin, seçim zaferini tüm Taylandlılara adadığını belirtti. Ayrıca, anayasa referandumunda da seçmenlerin yüzde 60'ı mevcut anayasanın değiştirilmesi yönünde oy kullandı.

TAYLAND'da düzenlenen genel seçimleri, geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un liderliğindeki muhafazakar Bhumjaithai Partisi kazandı.

Tayland basınında yer alan ve oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre; geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un Bhumjaithai Partisi, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık 200 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Bu sonuçla Anutin'in başbakanlık görevine devam etmesinin yolunun açıldığı ifade edildi. Reformist Halk Partisi'nin 110 sandalye ile ikinci sırada yer aldığı kaydedildi. Eski Başbakan Thaksin Shinawatra tarafından desteklenen Pheu Thai Partisi 80 milletvekili çıkarırken, Demokrat Parti'nin ise 20 sandalyede kaldığı aktarıldı.

Bhumjaithai Partisi'nin mecliste en büyük grup olsa da tek başına hükümet kurmak için gereken 251 sandalye sayısına ulaşamadığına dikkat çekilirken, partinin seçimlerde 60 sandalye kazanan müttefiki Kla Tham Partisi ile koalisyon kurmasının beklendiği bildirildi. Zafer konuşması yapan Başbakan Anutin, "Bugünkü zafer, bize oy versin veya vermesin tüm Taylandlıların zaferidir. Halkımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Seçimlerle eş zamanlı yapılan anayasa referandumunda da seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, 2017 yılında askeri yönetim tarafından hazırlanan anayasanın değiştirilmesi yönünde oy kullandı. Bu sonuçla, yeni kurulacak hükümete anayasa değişikliği için yetki verildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Dayı dehşet saçtı! Bir telefon konuşması 3 kişiyi hastanelik etti
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?

12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?