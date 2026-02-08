Tayland Sandık Başında: Reformcular ve Muhafazakarlar İktidar İçin Yarışıyor

(ANKARA) – Tayland'da, ilerici reformcular ile ordu destekli muhafazakarların iktidar mücadelesine sahne olan genel seçimde oy verme işlemi başladı. Ülke, son üç yılda üç başbakan değişmesinin ardından yeniden sandık başına gidiyor.

Seçimlere 50'den fazla parti katılıyor. Ancak örgütlenme ve popülerlik açısından sadece Halk Partisi (People's Party), Bhumjaithai ve Pheu Thai partilerinin iktidar yetkisi kazanabilecek durumda olduğu belirtiliyor. Sandıklar, bugün yerel saatle 08.00'de açıldı ve 17.00'de kapanacak.

500 sandalyeli parlamentoda hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde etmesinin beklenmemesi nedeniyle koalisyon görüşmeleri kaçınılmaz görünüyor. Seçilmiş milletvekillerinin salt çoğunluğu, bir sonraki başbakanı belirleyecek.

İlerici Halk Partisi, lideri Natthaphong Ruengpanyawut öncülüğünde en fazla sandalyeyi kazanması beklenen parti olarak öne çıkıyor. Parti, ordunun ve yargının etkisini sınırlamayı, ekonomik tekelleri dağıtmayı hedefliyor. Ancak rakipleri bu reformcu programı kabul edilebilir bulmuyor.

Tayland'ın geçici Başbakanı Anutin Charnvirakul'un liderliğindeki Bhumjaithai partisi ise kraliyetçi-askeri yapıların başlıca savunucusu olarak öne çıkıyor. Anutin, eylül ayından bu yana başbakanlık görevini yürütüyor ve kampanyasını ekonomik teşvikler ile ulusal güvenlik temaları üzerine kurdu.

Üçüncü büyük rakip Pheu Thai partisi, tutuklu eski Başbakan Thaksin Shinawatra'yı destekleyen siyasi hareketlerin temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Parti, ekonomik canlanma ve nakit yardımları gibi popülist vaatlerle seçmene sesleniyor.

Referandum da yapılıyor

Seçimle eş zamanlı olarak, Tayland'ın 2017 asker anayasasının değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin bir referandum da gerçekleştiriliyor. Demokrasi yanlısı gruplar, yeni anayasanın ordu ve yargının etkisini azaltacağını savunurken, muhafazakarlar bunun istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Yaklaşık 53 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, Seçim Komisyonu, erken oy verme sürecinde 2,2 milyondan fazla kişinin sandığa gittiğini açıkladı.