Tayland'da Televizyon Dizisinde Hayvana Anestezi Uygulanması Tepki Topladı

TAYLAND'da bir televizyon dizisinde kediye anestezi verilerek öldüğü izlenimi verilen sahne sosyal medyada tepki topladı.

Tayland'da yayınlanan televizyon dizisindeki bir sahne, kedinin anesteziye alındığı ve öldüğü izlenimi verilen görüntüler nedeniyle tartışmalara yol açtı. Diziye yönelik eleştiriler, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi, hayvanın kötü muameleye uğramış olabileceği endişesini dile getirdi.

Sahnede, kadının kediye çayından vererek, içeriğini test ettirmesi ve ardından kedinin yere yatarak öldüğü izleniminin verildiği anlar yer aldı. Dizi yapımcıları ve televizyon kanalı, kedinin uzmanlar eşliğinde anestezi altına alındığını ve güvenliğinin sağlandığını açıklayarak, bir sorun olmadığını aktardı.

Tayland Veterinerlik Konseyi, hayvanlara anestezi uygulanmasının tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunarak olayla ilgili inceleme başlatacağını duyurdu.

Hayvanlara Etik Tedavi Derneği (PETA) ise kedinin anesteziye alınmasının 'düşüncesiz, tehlikeli ve zalimce' olduğunu belirterek tepki gösterdi. Dernek, "Bugün CGI ve animatronikler ile her şeyin mümkün olduğu bir dönemde, hayvanların hayatını riske atmak kabul edilemez" açıklamasını yaptı.