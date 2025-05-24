Tayland'da Polis Helikopteri Düştü: 3 Ölü
Tayland'ın Prachuap Khiri Khan eyaletinde eğitim uçuşu sırasında bir polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
TAYLAND'da bir polis helikopterinin düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayland'ın Prachuap Khiri Khan eyaletinde eğitim uçuşu yapan 'Bell 212' helikopterinin, dün yerel saatle 13.00 sıralarında Wing 5 Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya