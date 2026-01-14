Tayland'da Tren Kazası: 22 Ölü, 50'den Fazla Yaralı

TAYLAND'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde, yüksek hızlı demir yolu inşaatında kullanılan bir vinç, başkent Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine giden seyir halindeki trenin üzerine düştü. Kaza sonucu tren raydan çıkarak devrildi. Alev alan trende ilk belirlemelere göre; 22 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Yetkililer, trende 195 kişinin bulunduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.