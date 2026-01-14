Tayland'da Tren Kazası: 22 Ölü, 50'den Fazla Yaralı
Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde bir vinç, üzerinde geçen yüksek hızlı trenin üzerine düşerek kazaya sebep oldu. Kazada 22 kişi yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde, yüksek hızlı demir yolu inşaatında kullanılan bir vinç, başkent Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine giden seyir halindeki trenin üzerine düştü. Kaza sonucu tren raydan çıkarak devrildi. Alev alan trende ilk belirlemelere göre; 22 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.
Yetkililer, trende 195 kişinin bulunduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.