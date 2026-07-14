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Bangkok'ta Bar Yangınında Can Kaybı 30'a Yükseldi

Bangkok'ta Bar Yangınında Can Kaybı 30'a Yükseldi
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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Chatuchak bölgesinde bir barda çıkan yangında ölenlerin sayısı 30'a çıktı. Yetkililer, yangından etkilenen 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 24'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı.

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

Bangkok sağlık yetkilileri, ülkenin Chatuchak bölgesinde pazar gecesi çıkan yangından etkilenen 70 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve bu kişilerden 24'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 30'a yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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