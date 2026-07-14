Bangkok'ta Bar Yangınında Can Kaybı 30'a Yükseldi

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

Bangkok sağlık yetkilileri, ülkenin Chatuchak bölgesinde pazar gecesi çıkan yangından etkilenen 70 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve bu kişilerden 24'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 30'a yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı