Tayland'da akılalmaz olay! Ölüme terk edilen timsahlar birbirini yedi

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Songkhla şehrindeki bir timsah çiftliğinde sahibi öldükten sonra kimsenin beslemediği timsahların birçoğu açlıktan telef olurken, diğer timsahlar birbirlerini yedi. Bazı timsahlarınsa suların yükselmesiyle çiftlikten kaçtığı ve insanlara korku dolu anlar yaşattığı öğrenildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da gerçekleşen olay, hayrete düşürdü. Songkhla kentindeki bir timsah çiftliğinin sahibi vefat edince, çiftliğe bakan kimse kalmadı.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Çiftlikte tutulan timsahlar, yemek veren kimse olmayınca birbirlerine saldırırken, o anlar kameralara yansıdı. Paylaşılan bir videoda, diğer timsahlar tarafından öldürülen ve açlıktan ölen timsahların çürüyen kemiklerinin görüntüleri yürek burktu.

BAZI TİMSAHLAR KAÇMAYI BAŞARMIŞ

Çiftliği ziyaret eden bir yetkili Phirat Tangsukcharoenkun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada gelişmeleri doğrularken, "Sahipleri öldükten sonra timsahlara yiyecek verecek kimse olmayınca timsahlar birbirlerini yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. Bazı timsahlar da sular yükselince çiftlikten kaçmayı başardı. Kaçan timsahlar çevredeki insanlara korku verdi." ifadelerini kullandı.

YASAL SAHİPLİK ÖLEN KİŞİDE

Çiftliği devralması için özel bir şirket ile iletişime geçtiklerini belirten Phirat, "Şirket sahipleri timsahların hala yasal olarak ölen sahiplerine ait oldukları için bu sorumluluğu alamayacaklarını söyledi." derken, "Timsahları kurtarmak ve çiftliğin olduğu bölgede yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu.