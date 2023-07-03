Tayland'ın 2001 yılında Sri Lanka'ya hediye ettiği ancak daha sonra Budist tapınağında işkence gördüğü iddia edilen fil ana vatanına döndü. Sri Lanka'daki aktivistler, Muthu Raja'nın kasım ayında tapınaktan çıkarıldığında acı çektiğini ve vücudunun apselerle dolu olduğunu söylerken bu yaraların bazılarının bakıcısı tarafından yapıldığını iddia etti. İddialar üzerine Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena, Tayland Kralı'ndan resmi olarak özür diledi.

- Tayland, Budist Tapınağı'nda işkence gören fili geri aldı

CHİANG MAİ - Tayland'ın 2001 yılında Sri Lanka'ya hediye ettiği ancak daha sonra Budist tapınağında işkence gördüğü iddia edilen fil ana vatanına döndü.

Tayland doğumlu Muthu Raja adlı fil ana vatanına döndü. Sri Lanka'ya 2001 yılında hediye edilen fil Budist tapınağında işkence edildiği yönündeki tartışmaların ardından dün Tayland'a getirildi. Tayland hükümetinin talebi üzerine 29 yaşındaki 4 tonluk Muthu Raja, 4 Taylandlı eğitmen ve bir Sri Lankalı hayvanat bahçesi bakıcısı eşliğinde özel olarak yapılan çelik bir kafeste Chiang Mai şehrine getirildi. Ön sol bacağından yaralanan fil tedavi altına alındı.

Sri Lanka'daki aktivistler, Muthu Raja'nın kasım ayında tapınaktan çıkarıldığında acı çektiğini ve vücudunun apselerle dolu olduğunu söylerken bu yaraların bazılarının bakıcısı tarafından yapıldığını iddia etti. İddialar üzerine Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena, Tayland Kralı'ndan resmi olarak özür diledi.

Sri Lanka ve Tayland fillerin kutsal hayvan olarak kabul edilmesi üzerine Tayland Kraliyet Ailesi, 2001 yılında Muthu Raja da dahil olmak üzere 3 fili Sri Lanka hükümetine dini emanetlerin taşıyıcısı olarak eğitilmeleri için hediye etmiş, Muthu Raja ise ülkenin güneyindeki bir tapınağın bakımına verilmişti.