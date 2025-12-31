Haberler

Tayland, 155 gündür alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askeri iade etti

Tayland, 155 gün boyunca esir tuttuğu 18 Kamboçyalı askeri, iki ülke arasında varılan ateşkesin ardından ülkelerine iade etti. Dışişleri Bakanlığı, bu iadenin iyi niyet ve güven artırıcı bir jest olduğunu belirtti.

TAYLAND, 155 gün boyunca esir tuttuğu 18 Kamboçyalı askeri iki ülke arasında varılan ateşkesin ardından ülkelerine iade etti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, temmuz ayından itibaren alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askeri iade ettiğini açıkladı. İadenin iyi niyet ve güven artırıcı bir jest olduğu vurgulanan açıklamada, " Tayland, Kamboçya'nın iki ülke arasında sürdürülebilir barışı teşvik etmek için somut adımlar atarak bu iyi niyete karşılık vermesini umuyor" ifadelerine yer verildi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata da Tayland'ın 155 gündür alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakıldığını doğrulayarak, "Kamboçya, bu serbest bırakılmanın karşılıklı güven ve itimadın tesisine önemli katkı sağlayacağını umut ediyor. Bunun, yakın gelecekte her iki ülke ve halklarının yararına barış, istikrar ve ilişkilerin tam normalleşmesine elverişli bir ortam yaratacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Esir tutulan askerlerin, Prum–Ban Pak Kard Daimi Sınır Kapısı'ndan Kamboçya'ya teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
