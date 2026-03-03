Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

ABD– İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sürdüğü bir dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin dönem başkanlığını devralmasıyla birlikte Melania Trump Konsey oturumuna başkanlık etti. Bu adım, görevdeki bir first lady'nin ilk kez Güvenlik Konseyi'ni yönetmesi olarak kayıtlara geçti.

KONSEYDEKİ KONUŞMA GÜNDEM OLDU

Melania Trump'ın oturum sırasında yaptığı konuşma ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Toplantı sırasında bazı ABD'li yetkililerin, Trump'ın İngilizce hitabı esnasında gülmemek için kendilerini zor tuttukları anlara ait görüntüler paylaşıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

DİPLOMATİK GÜNDEMİN GÖLGESİNDE TARTIŞMA

Tarihi nitelik taşıyan oturum, uluslararası güvenlik ve bölgesel gerilimler açısından önem taşırken, konuşma sırasında kaydedilen görüntüler diplomatik atmosferin dışında yeni bir tartışma başlattı. Resmi makamlardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.