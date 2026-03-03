Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır
ABD–İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralmasıyla Melania Trump oturuma başkanlık etti ve bu gelişme görevdeki bir first lady'nin ilk kez Konsey'i yönetmesi olarak tarihe geçti. Ancak Trump'ın toplantı sırasındaki konuşması sosyal medyada farklı bir nedenle gündem oldu; bazı ABD'li yetkililerin İngilizce hitabı sırasında gülmemek için kendilerini zor tuttukları anlara ait görüntüler geniş yankı uyandırdı.
- Melania Trump, ABD'nin dönem başkanlığı sırasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumuna başkanlık etti.
- Melania Trump'ın Güvenlik Konseyi'ni yönetmesi, görevdeki bir first lady'nin ilk kez bu görevi üstlenmesi olarak kayıtlara geçti.
- Melania Trump'ın konuşması sırasında, bazı ABD'li yetkililerin gülmemek için kendilerini zor tuttuklarına dair görüntüler sosyal medyada yayıldı.
ABD– İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sürdüğü bir dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin dönem başkanlığını devralmasıyla birlikte Melania Trump Konsey oturumuna başkanlık etti. Bu adım, görevdeki bir first lady'nin ilk kez Güvenlik Konseyi'ni yönetmesi olarak kayıtlara geçti.
KONSEYDEKİ KONUŞMA GÜNDEM OLDU
Melania Trump'ın oturum sırasında yaptığı konuşma ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Toplantı sırasında bazı ABD'li yetkililerin, Trump'ın İngilizce hitabı esnasında gülmemek için kendilerini zor tuttukları anlara ait görüntüler paylaşıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.
DİPLOMATİK GÜNDEMİN GÖLGESİNDE TARTIŞMA
Tarihi nitelik taşıyan oturum, uluslararası güvenlik ve bölgesel gerilimler açısından önem taşırken, konuşma sırasında kaydedilen görüntüler diplomatik atmosferin dışında yeni bir tartışma başlattı. Resmi makamlardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.