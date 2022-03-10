Ukraynalı kadınlar tarihi zirvenin yapıldığı otel önünde barış için toplandı

Antalya Diplomasi Formun kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın görüşmesi sırasında üzerlerinde Ukrayna bayrağı taşıyan 5 kadın, zirvenin yapıldığı otelin önüne geldi.

TÜRK BAYRAĞI DA TAŞIDILAR

Ellerinde Türk Bayrağı da bulunan kadınlar, amaçlarının Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya destek vermek olduğunu söyledi. Polis ekipleri, Ukraynalı kadınlara bölgenin steril bölge olduğunu belirterek uzaklaşmaları gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Alandan uzaklaştırılan Ukraynalı kadınlar, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşadığını belirten Ukraynalı kadınlardan biri, "Biz kazanacağız, bizim ülkemizde yeni çocuklar gelecekler yeni çiçekler yapacağız. Her şey iyi olacak Ukrayna'da. Bütün ölen anneler ve çocuklar bunları unutmayacağız" diye konuşurken, bir diğer Ukrayna vatandaşı kadın da, "Türkiye'ye desteği için çok teşekkür ediyorum" dedi.